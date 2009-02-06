Сайт каталог

Требуется написать сайт полностью идентичный зарубежному, с таким же дизайном,флеш анимацией, на вопрос о ТЗ отвечу сразу - есть аналог, точнее ТЗ не написать, будут лишь некоторые изменения в клиентской части сайта, базы туроператоров будут ...
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Сайт католог салонов красоты, фитнес центров, клиник пластической хирургии.
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