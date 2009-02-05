Создание партнерки

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать адалт партнерку. Сайт будет прикреплен к биллингу, который будет давать номера и префиксы к зарегестрированым аккаунтам. Естественно нужна полноценная админ панель, с которой можно конролировать весь трафик, номера, преффиксы. Жду предложений, если нужны более подробные данные, то оставляем свои предложения, цены и контакты, я с Вами свяжусь.

15 лет назад
b0ysE
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт для онлайн курсов по подготовке нотариусов

    Надо построить сайт для онлайн курсов по подготовке нотариусов. Есть описание (на ангийском языке)и как бы готовый сайт - но с ним несколько проблем: выглядит ужасно, пользоваться им трудно, да и не совсем работает он. ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    Кто разрабатывал хорошие интернет магазины (желательно мультидоменные, один домен на один город, с базой данных для каждого домена), пишите ссылки - будем смотреть.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт продажи медиа-контента под ключ

    1. полнофункциональный скрипт продажи медиа-контента за смс (админка, статистика, граббер контента с тьюб сайтов, пользовательский интерфейс ) под ключ. 2. дизайн 3. подключение к билингу смсдоступ 4. контент с тьюб сайтов

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайтов для опытного кодера

    Необходимо порезать несколько дизайнов, различной сложности. Готов работать на долгосрочных отношениях. 5-10 работ в месяц. Интересует Сроки. Цена. Портфолио. Новичков просьба не беспокоить

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Комплексная разработка проекта на CMF Drupal 6.x

    Комплексная разработка проекта на CMF Drupal 6.x! Реализацию проекта желательно грамотным студиям или грамотной группе разработчиков (дизайнер, Drupal программист, верстальщик на Drupal). Почитайте краткое ТЗ (прикрепленный файл), меня интересует примерная цена. Спасибо!

    Drupal
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт доски объявлений

    Привет ребята! Нужно написать сайт доски объявлений (оригинальный дизайн, движок). Понятия не имею сколько это может стоить. В ваших предложениях прошу указывать стоимость Ваших услуг и описать основные возможности доски. По возможности скиньте несколько ссылок на существующие доски ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт antongorlov.ru

    $100

    Интересует цена и сроки выполнения работы. Желательно человек из Москвы для личной передачи денег

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад