Создание партнерки

Нужно создать адалт партнерку. Сайт будет прикреплен к биллингу, который будет давать номера и префиксы к зарегестрированым аккаунтам. Естественно нужна полноценная админ панель, с которой можно конролировать весь трафик, номера, преффиксы. Жду предложений, если нужны более подробные данные, то оставляем свои предложения, цены и контакты, я с Вами свяжусь.