Реконструкция интернет-магазина на Битриксе

Клон buildinginfo.eu или подобное (возможно у Вас уже есть подобный движок, надо просто чуть подточить). Смысл таков: есть база информации. Для не зарегистрированных пользователей она показывается частично. Для зарегистрированных - полностью. Это базовый функционал. Плюс к этому ...