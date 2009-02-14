Реконструкция интернет-магазина на Битриксе

$1300
Сайты «под ключ»Завершен10 заявок252 просмотра
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Приватный проект для Dinar Mukhametshin (BossIT)

Нужно произвести реконструкцию портала с интернет магазином.

- Привести все шаблоны к кроссбраузерности и валидности.

- Кастомизировать стандартный шаблон «Регистрация»

- Интегрировать мультивалютность в интернет магазин(E, $)

- Произвести внутреннюю перелинковку

- Добавить модули «поиск» и «календарь новостей»

- Обновить Битрикс до последней версии.

15 лет назад
BlFox
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
BossIT
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$1300
12 дней
Все выполнено быстро, качественно и в срок, без каких либо нареканий. Одним словом профессионал.
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