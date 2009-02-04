1. Создание простого информативного сайта из wordpress templates о Кулинарии, Гастраномии, Рецепты. на www.kochzeit.info, дизайн конечно по интереснее ........................................ 2. так же нужна простая site template на тему партисервис такая как http://www.hochzeit-partyservice.de или http://www.partyservice-schweizer.de , ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт-видеопортал аналог tvplace.ru, только с более вкусным дизайном.
Обязательные условия: обеспечение бесперебойности работы сайта (т.к. он коммерческий), дальнейшее обслуживание сайта и местонахождение подрядчика в г.Киев.
Указывайте сумму и выкладывайте портфолио.
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