1. Создание простого информативного сайта из wordpress templates о Кулинарии, Гастраномии, Рецепты.

на www.kochzeit.info, дизайн конечно по интереснее

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2. так же нужна простая site template на тему партисервис такая как http://www.hochzeit-partyservice.de или http://www.partyservice-schweizer.de , ну и конечно с изюминкой, а не просто с интернета сдёрнутая

Главное чтобы не табличная верстка была.

без администрации

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3. нужна новая шапка на www.povara.net

Свадьба, партисервис

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Внимание!!!!!!!

задания не тяжёлые , поэтому смотреть буду кто подешевле

ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ЦЕНУ ЗА ВСЕ ТРИ ЗАДАНИЯ

БЕЗ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАБОТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!