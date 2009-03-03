Создание простого информативного сайта

Сайты «под ключ»Завершен9 заявок949 просмотров
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1. Создание простого информативного сайта из wordpress templates о Кулинарии, Гастраномии, Рецепты.

на www.kochzeit.info, дизайн конечно по интереснее

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2. так же нужна простая site template на тему партисервис такая как http://www.hochzeit-partyservice.de или http://www.partyservice-schweizer.de , ну и конечно с изюминкой, а не просто с интернета сдёрнутая

Главное чтобы не табличная верстка была.

без администрации

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3. нужна новая шапка на www.povara.net

Свадьба, партисервис

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Внимание!!!!!!!

задания не тяжёлые , поэтому смотреть буду кто подешевле

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ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАБОТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 лет назад
ssws
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
KPEC
Art 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
$100
2 дня
Работа была сделано в срок. Качеством выполненной работы доволен. Рекомендую, советую.
Приятный заказчик отсутствие проблем с оплатой все четко и в срок рекомендую
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