Здравствуйте. Нам необходимо создать Интернет-магазин по продаже копий швейцарских часов. Сайт должен быть выдержан в гламурном стиле. Стиль должен напоминать сайт http://glow.kiev.ua/ Но, не чёрный, а цветной. + нужен блестящий гламурный логотип. (по типа как во вложении), только состоящий из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создание простого информативного сайта из wordpress templates о Кулинарии, Гастраномии, Рецепты.
на www.kochzeit.info, дизайн конечно по интереснее
........................................
2. так же нужна простая site template на тему партисервис такая как http://www.hochzeit-partyservice.de или http://www.partyservice-schweizer.de , ну и конечно с изюминкой, а не просто с интернета сдёрнутая
Главное чтобы не табличная верстка была.
без администрации
........................................
3. нужна новая шапка на www.povara.net
Свадьба, партисервис
........................................
Внимание!!!!!!!
задания не тяжёлые , поэтому смотреть буду кто подешевле
ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ЦЕНУ ЗА ВСЕ ТРИ ЗАДАНИЯ
БЕЗ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАБОТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать сайт - точную копию с сайта партнера digi-guide.com, (4х язычный), сроки исполнения 2-3 недели.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Нужен сайт под ключ. Полностью система онлайн-обучения. С преподавателями, курсами, студентами, расписанием занятий и т.п. Обучение полностью дистанционное. Обязательна возможность трансляции видео из реальной аудитории. Также возможность демонстрировать и просматривать презентации или другие файлы с ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $300
Клон buildinginfo.eu или подобное (возможно у Вас уже есть подобный движок, надо просто чуть подточить). Смысл таков: есть база информации. Для не зарегистрированных пользователей она показывается частично. Для зарегистрированных - полностью. Это базовый функционал. Плюс к этому ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $700
Есть сайт, но он уже не устраивает, так как нельзя его адекватно менять:( И поэтому он устаревший: от дизайна до логики. www.perekrestok.info Надо сделать новый сайт. Например, типа www.detinashi.ru Есть вся информация, ...Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать интернет-магазин на базе движка Joomla по продаже товара используя XML. Кто сможет - стучите в асю (2313 ноль 7 шесть) Опыта создания интернет-магазинов на joomla обязателен. Портфолио обязательно.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется создать копию сайта www.denny.by со своим дизайном. Полностью сохранить структуру сайта. Наличие минимальной админки: добавление новых товаров, редактирование, добавление разделов, редактирование нескольких настроек сайта (курс $, количество отображаемых товаров на одной странице и т.п.). Раскрутка ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $600
Необходим сайт по типу: http://www.bonobos.com/ http://www.saintsens.com/ техническое задание в файле Отправляйте свои оценки по времени и по стоимости.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемые Господа, Нужно разработать интернет-компонент, краткую аннотацию к которому прилагаю к Проекту. Примерное количество страниц: ок. 15 шт. (с учетом страниц интерфейса управления). Имеется Техническое задание на разработку компонента, с подробным описанием структуры данных объектов, правил представления ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать от и до сайт для компании занимающейся организацией футбольных мероприятий. Срок 2-3 недели. От исполнителя требуется: дизайн + движок (можно предложить свою СMS). Сайт по структуре примерно будет похож на: flmuvao.ru. Только дизайн ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт15 лет назад