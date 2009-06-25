Система дистанционного онлайн-обучения

Нужен сайт под ключ.

Полностью система онлайн-обучения. С преподавателями, курсами, студентами, расписанием занятий и т.п.

Обучение полностью дистанционное.

Обязательна возможность трансляции видео из реальной аудитории. Также возможность демонстрировать и просматривать презентации или другие файлы с компьютера преподавателя.

Также необходимы возможности просто оказания и получения консультаций экспертов онлайн за деньги, типа liveperson.

Система оценки и рейтингов. Для студентов обязательно наличие системы тестов. Тесты создаются преподавателями, студенты их проходят, получают баллы.

Язык сайта - АНГЛИЙСКИЙ. Система биллинга соответственно тоже зарубежная. PayPal и кредитные карты.