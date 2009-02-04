Создание сайта с Flash-анимацией

Есть отнисительно крупная база исполнителей и их альбомов. Требуется сделать скрипт, который будет автоматически собирать информацию о музыкантах и их дискографиях из интернета, например с помощью поисковиков. Также треубется распределить исполнителей и альбомы по стилям музыки.