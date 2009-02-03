Создание браузерной игры

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки305 просмотров
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Необходимо создать браузерную игру - онлайн гонки.

Краткое ТЗ в приложении. Прошу указывать примерную стоимость и срок выполнения работ. Необходимо создание "С нуля" с дизайном и т.д.

Желательна реализация управления машиной.

15 лет назад
Bokig
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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