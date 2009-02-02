Сделать сайт аналог.

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок299 просмотров
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Доброго.

необходимо сделать аналог сайта http://ref.by/ (поскольку информация на нем заимствована с других источников), ее тоже необходимо вставить (спарсить).

Жду твердой цены и сроков.

Внимание дизайн свой сделать, уникальный!

15 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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