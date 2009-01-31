Создание информационного сайта.

Сайты «под ключ»Закрыт33 заявки402 просмотра
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Ищем надёжного и грамотного исполнителя для создания информационного сайта-портала.

Сколько будет стоить подобный сайт и на какие сроки ориентироваться?

Немного о проекте. Полное ТЗ в работе, так что пока вкратце:

CMS должна быть быстрой, легко управляемой. PHP, MySQL. Основных 9-10 разделов. Индивидуальный дизайн. Структура продуманная с вложенностью до 3-х.

Должны быть модули: регистрации и подтверждения e-mail, добавление комментариев-новостей с их модерацией, СAPTCHA, ЧПУ, форум, партнёрка в перспективе, SEO-модуль, автоматическая карта сайта, RSS импорт/экспорт, автоматический импорт XML-файлов (например прогноза погоды и т.п.), опросы, голосования, поиск, рассылка, управление пользователями, управление рекламой и баннерами, стилями и шаблонами, разделение прав доступа, уведомления админу.

Должен быть высокий уровень защиты.

Контент не нужен – мы внесём его сами.

В предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте какую CMS будете использовать,

стоимость и сроки проведения работ!

15 лет назад
commrad
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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