Аналог флеш сайта

Дано - кривая верстка Надо - кроссбраузерно переверстать, посадить на МОДх, поправить диз немного (классы текстов)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать аналог флэш сайта.
Каталог продукции.
Указывайте цены с дизайном и без дизайна.
По возможности расписывайте стоимость всех элементов сайта.
Адрес сайта в приложении.
В приват не писать, все предложения скрытые так что раскрывайтесь)
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