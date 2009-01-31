Аналог флеш сайта

Работа состоит в создании сайтов на ДЛЕ, установке модулей (на всех сайтах будет один набор модулей), натягивании шаблонов и первоначального наполнения сайтов(парсинг или копипаст). Пишите сюда вашу асю и вашу стоимость запуска 1 такого сайта. Без предоплаты, ...