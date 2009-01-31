Разработка сайта

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок368 просмотров
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Здравствуйте необходима разработка аналога сайта audiopoisk.com, четкое тз на данный момент отсутствует. Функции выполняемые сайтом - поиск музыки + возможность ее прослушать и скачать с сайта. Интересует приблизительная цена + сроки для разработки.

15 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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