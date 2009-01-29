Нужен видео-чат под ключ

Нужен сайт с видео-чатом под ключ.

Видео-чат на основе Red5. Установка и настройка самого сервера, помощь в выборе выделенного сервера также обязательны.

Необходимые функции чата:

Простое управление своей видео-камерой/микрофоном

Возможность записи и сохранения видео-сессий

Возможность приватных чатов

Платные сессии, внутренняя валюта - кредиты

Аватары пользователей

Возможность пользователям разрешать/запрещать доступ к просмотру своей камеры

Закрытые, публичные и платные комнаты

Администрирование и баны пользователей

Удобная админка

Многоязычность и простота изменения интерфейса

В приват не писать, оставляйте, пожалуйста, свои предложения по существу: на основе чего, есть ли примеры, где посмотреть.

Обязательно указывайте цену и сроки.