Создание сайта объявлений

Нужен сайт, который по структуре будет копией www.takotta.ru - на Joomla Меняем фактически только дизайн и реквизиты. Нужно два предложения - с рерайтом контента (то есть под ключ) и просто дизайн+верстка+настройка Joomla на хосте, а контент ...