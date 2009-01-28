Нужен туристический сайт

Необходимо создать онлайн казино (возможно флэш) под ключ, хорошего качества с минимум 30-50игр. Оплата в зависимости от ваших предложений. Рассмотрю любые варианты! Ваши предложения (портфолио) на [email protected]
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