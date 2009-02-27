lutik_lutik

Vladika Iossi lutik_lutik

 
46 летИзраиль/Иерусалим
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Нужна помощь в продвижении интернет-магазина

    Скоро открываем большой интернет-магазин по сбыту бытовой техники, электроники, компьютеров, фото, телефонов и т.д. Нужна помощь в продвижении магазина. С большим интересом выслушаю все ваши предложения и выбор сделаю на самом интересном и выгодном предложении. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Придумать доменное имя

    $25

    Прибегаем к помощи специалистов и носителей интересных идей! Платим за имя! Нужно придумать короткое доменное имя для интернет-магазина ( магазин будет торговать бытовой техникой, электроникой, компьютерами, мебелью, разными предметами быта и т.д. ). Необходимо доменное имя ...

    Копирайтинг67 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    Нужен интернет-магазин ( даже можно сказать интернет-базар ) с большими возможностями. дизайн и сайт магазина должны напоминать это http://www.p1000.co.il/Shop/templates/homepage.html . жду предложений! спасибо!

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад