lutik_lutik

Нужно срочно наполнить интернет-магазин. 230 наименований. Жду ваших предложений. Спасибо. Забыл указать самое главное - движок Мадженто.
- Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Скоро открываем большой интернет-магазин по сбыту бытовой техники, электроники, компьютеров, фото, телефонов и т.д. Нужна помощь в продвижении магазина. С большим интересом выслушаю все ваши предложения и выбор сделаю на самом интересном и выгодном предложении. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $25
Прибегаем к помощи специалистов и носителей интересных идей! Платим за имя! Нужно придумать короткое доменное имя для интернет-магазина ( магазин будет торговать бытовой техникой, электроникой, компьютерами, мебелью, разными предметами быта и т.д. ). Необходимо доменное имя ...Копирайтинг67 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен интернет-магазин ( даже можно сказать интернет-базар ) с большими возможностями. дизайн и сайт магазина должны напоминать это http://www.p1000.co.il/Shop/templates/homepage.html . жду предложений! спасибо!Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужен туристический сайт узкого направления с приятным дизайном ( сайт не обязательно должен быть навороченным )Сайты «под ключ»88 заявокЗакрыт15 лет назад