Личный сайт

$75
Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки366 просмотров
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Нужно сделать дизайн(не сложный, но интересный) и прикрутить к любой удобной вам CMS(предпочтение cms с большим количеством модулей). Обязательно должны быть новости, статьи, файлы. Хочется что бы блоки модулей cms не очень выделялись на общем фоне.

15 лет назад
amike
Mike Mike 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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