Нужен сайт фотогалерея

Нужно сделать простой сайт, скорее всего на каком либо из известных движков (регистрация, статьи, фотогалерея, новости, форум).

На первом этапе нужна только фотогалерея и статьи.

Требования к фотогалерее:

-добавление любым из зарегистрированных пользователей

-премодерация

-автогенерация превьюшек

-ОБЛАКО ТЕГОВ (обязательное требование!)

-на странице отдельного фото - полноразмерная картинка, возможность оценить фото, для зарегистрированных: комментарии

-Блок "самые популярные фото"

Дизайн очень простой, скорее всего один из свободно доступных скинов будет использоваться.

Пишите ваши предложения по стоимости и реализации (предложения скрыты). Будет выбран тот исполнитель, кто предложит самую низкую цену за нужный функционал.