Кастомизация шаблона с template monster

Дано : шаблон с template monster

Надо : сделать из него сайт-визитку (не более 5 страниц для начала с минимумом текста и изображений)

Надо (2) : "прикрутить" этот сайт к несложной це-эм-эске (опционально)

Тех/задание прилагается.

Просьба заполнить табличку в конце ТЗ для наглядности

ответы можно слать как в кабинет так и на [email protected] (предпочтительнее)