Создание дубликата

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок249 просмотров
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Необходимо создать дубликат сайта www.elcats.ru.

Дизайн пока не принципиален, минимальный. Ссылка "узнать цену" оставить пустой.

Планируется создать "ёмкий" проект, аналогов в рунете пока нет.

В случае успешного выполнения задания, готов обсуждать дальнейшую работу (постоянную, оклад+%)

по модернизации.

Цены, сроки и предложения.....предлагайте договоримся.

Предоплаты нет. Общие фразы мы команда разработчиков и т.д. и т.п. не принимаются. Переписка только по существу (цените своё время и окружающих).

[email protected]

Заранее спасибо.

15 лет назад
NapoleON_OFF
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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