Нужен новостной сайт на Drupal 6

Уважаемые вэблансеры! Необходимо создать сайт сервиса регистрации в каталогах. Необходимо сделать уникальный проект регистрации сайта по типу 1PS и autoreg.ru. Сайт должен быть легальным, не нарушающий авторских прав и работоспособный на 100%, без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен готовый новостной сайт на Drupal 6. Рассматриваются ТОЛЬКО готовые коммерческие проекты.
Дополнительно прошу предоставить информацию о модулях, которые были использованы и времени дополнительно затраченном на программинг, это необходимо для обоснования стоимости вашего предложения.
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