Создание сайта регистрации в каталогах "с нуля"

Уважаемые вэблансеры!

Необходимо создать сайт сервиса регистрации в каталогах. Необходимо сделать уникальный проект регистрации сайта по типу 1PS и autoreg.ru. Сайт должен быть легальным, не нарушающий авторских прав и работоспособный на 100%, без глюков, дыр и псевдорегистрации.

Основные функции сайта:

1. Ручная регистрация сайта в каталогах (включая каталоги с капчами) как на 1PS.

2. Автоматическая регистрация в каталогах (с разными тарифными пакетами)как на http://autoreg.ru и http://autoreg.su

3. Ручная регистрация сайта экспертом сервиса (дополнительная заполнение анкеты сайта как в програме allsubmitter. и дальнейшая его регистрация экспертом в каталогах)

4. Ручная регистрация сайта на досках объявлений(также под это дело своя анкета как в програмах по регистрации на досках объявлений и дальнейший ввод экспертом через эту программу)

5. Регистрация в соц.закладках

6.Дополнительные бесплатные услуги:SEO анализ сайта, Генератор названий, Счетчик тИЦ и PR, Анализ сайта в поискових системах или полный анализ сайта по типу как http://www.nikolaich.ru/

7. Партнерская программа сайта

8. Под эти все услуги сделать свои тарифные планы (Основной тариф в $ )

9. Уникальный дизайн сайта. Должен быть современным, стильным и "легким".

Предлагайте ваши варианты, цену и срок исполнения.