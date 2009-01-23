Проект и реализация Web приложения (ASP.Net C#)

Здравствуйте,

Нужен человек для долгосрочного сотрудничества способный спроектировать (разработать схему интерфейса сайта на MS Visio или какой-то др среде) и разработать web приложение (аукцион, CRM, ...) на основе порой весьма скудного ТЗ (путем уточнений и доработок проекта). Технологии ASP.Net C#, MS SQL 2005 и иже с ними. Опыт разработки и проектирования Web приложений обязателен. Умение дизайнера и верстальщика не требуются, этим могу заниматься др люди. Skype обязателен как средство общения.

Оплата не более $10 / час

Если вам интересно это предложение, пришлите следующую информацию:

Ваш опыт и знания в интересующей меня области?

Примеры реализованных проектов?

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)?

Skype?

Оценка размера оплаты в час и в месяц?

Все это присылайте на [email protected]

Успехов!

Олег