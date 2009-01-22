Сайт для строительной компании

Требуется разработать сайт для компании, которая занимается общестроительными работами (помещение под ключ, реконструкция зданий и помещений). Четкого ТЗ нет, жду идей от Вас.

Главное требование: 1. наличие исполнителя в Москве, для личных встреч и обсуждения деталей проекта, 2. наличие подобных работ в портфолио. Без этих двух пунктов можете не обращаться, писать в приват тоже не надо. Оставляйте все контакты здесь. С выбранным исполнителем свяжемся сами.

Желательно иметь уже какие-то идеи и наброски для того, чтобы мы выбрали именно Вас.