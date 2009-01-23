Интернет-магазин на Joomla + шаблон

$250
Сайты «под ключ»Завершен17 заявок309 просмотров
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Требуется интернет-магазин на joomla + шаблон на тему одежды.

срок 3-4 дня макс.

Joomla
15 лет назад
kiobros
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад
$250
5 дней
Все сделал в срок качественно и оперативно. Время - Дньги! Так мы работаем с Владиславом.
Как и всегда - все прошло гладко и без проблем! Оплата незамедлительная! Наилучшие рекомендации! С Уважением, Владислав.
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