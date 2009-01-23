Интернет-магазин на Joomla + шаблон

Создание карточной игры свара!!!!Т.е. подсчет очков похож на очко . Все расчеты в игре происходят в системе webmoney.Конечно же необходимо автоматическое пополнение баланса,персональный аттестат имеется. В игре могут играть одновременно от 2 до 9 ...