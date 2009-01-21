Создание "сайта-визитки" + регистрация юзеров

Сайты «под ключ»Закрыт31 заявка477 просмотров
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Создаем новый сайт для Фонда "Эндаумент НГУ" (endowment.name)

ТЗ в прикрепленном файле.

Ориентируюсь на шаблонное решение (шаблон дизайна + полу-фабрикатный движок)

Концепция сайта: сайт визитка, содержащий модуль учета членов

Ключевые модули сайта:

1. Новости (блок новостей на главной странице, отдельная страница со списком новостей)

2. Блог Фонда

3. Статичные разделы фонда (контактная информация, реквизиты, ссылки и проч.)

4. Членский блок

5. Функция смены картинки на главной странице сайта

О дизайне и движке.

Для минимизации издержек по созданию сайта разумно использовать имеющиеся бесплатные (условно-платные) шаблоны – шаблоны-движка, шаблоны-дизайна (joomla и пр.).

Концепция первой страницы:

Перовая страница должна выполнять функции «ресепшн» - компактная, содержащая всю доступную информацию (ссылки на информацию – новости, блог, статичные страницы, членский блок).

Ключевым графическим элементом первой страницы сайта должна быть крупная фотография НГУ (Новосибирского гос. Университета), рядом с которой (под, вокруг или иначе) должны располагаться функциональные блоки/модули. (фотография – сменная, соответствюущая функция должна быть в админке)

Примерно о чем идет речь – www.fc-sibir.ru – в центре картинка, справа – последние новости, слева – меню навигации.

Более подробно - см. прикрепленный файл

От вас - сроки, сумма

Если скинете пример/образец, на базе чего будете делать - будет дополнительным плюсом в вашу пользу

Спасибо за внимание,

Дмитрий

15 лет назад
mitrich
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
henry_rollins
Rollins 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$70
7 дней
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