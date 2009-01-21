Создание "сайта-визитки" + регистрация юзеров

Сайт для агентства недвижимости. Требования: дизайн ПРОСТОЙ и лаконичный, в тоже время стильный и удобный. Верстка кроссбраузерная. Движок либо друпал, либо неткат (есть лицензия). Возможность загрузки exel (csv) файла для наполнения или изменения базы недвижимости. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создаем новый сайт для Фонда "Эндаумент НГУ" (endowment.name)
ТЗ в прикрепленном файле.
Ориентируюсь на шаблонное решение (шаблон дизайна + полу-фабрикатный движок)
Концепция сайта: сайт визитка, содержащий модуль учета членов
Ключевые модули сайта:
1. Новости (блок новостей на главной странице, отдельная страница со списком новостей)
2. Блог Фонда
3. Статичные разделы фонда (контактная информация, реквизиты, ссылки и проч.)
4. Членский блок
5. Функция смены картинки на главной странице сайта
О дизайне и движке.
Для минимизации издержек по созданию сайта разумно использовать имеющиеся бесплатные (условно-платные) шаблоны – шаблоны-движка, шаблоны-дизайна (joomla и пр.).
Концепция первой страницы:
Перовая страница должна выполнять функции «ресепшн» - компактная, содержащая всю доступную информацию (ссылки на информацию – новости, блог, статичные страницы, членский блок).
Ключевым графическим элементом первой страницы сайта должна быть крупная фотография НГУ (Новосибирского гос. Университета), рядом с которой (под, вокруг или иначе) должны располагаться функциональные блоки/модули. (фотография – сменная, соответствюущая функция должна быть в админке)
Примерно о чем идет речь – www.fc-sibir.ru – в центре картинка, справа – последние новости, слева – меню навигации.
Более подробно - см. прикрепленный файл
От вас - сроки, сумма
Если скинете пример/образец, на базе чего будете делать - будет дополнительным плюсом в вашу пользу
Спасибо за внимание,
Дмитрий
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