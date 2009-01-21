Тематика: недвижимость, строительные материалы, образование, финансовая независимость. особенности 1,2 раздела - поисковик, формы анкет, личный кабинет . все как на других сайтах агентств недвижимости. Ну и возможность управлять сайтом(редактировать, добавлять, удалять). Дизайн имеется, нужно сверстать и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта на примере следующих ресурсов предлагайте себя и свои варианты.
Примеры(имеется ввиду возможности сайта,управление и т д):
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