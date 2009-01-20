Сайт по организации праздников

Необходимо создать сайт на туристическую тему, дизайн + верстка, контент есть, всего 7 страниц. Просьба высылать свое портфолио, а также указывать свои тарифы и сроки на 1.дизайн сайта и 2. дизайн+верстка. Просьба предложения без цены и ...
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Мероприятия с описаниями, фото/видео отчеты, услуги, статьи, планы праздников, обратная связь, отзывы
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