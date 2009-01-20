Нужен интернет магазин

Особого дизайна (картинки, графика) не нужно. Упор на логичность представления информации. Нужно по стилю похожее вот на это: Первый сайт: rtpromo.ru, promo-mediasite.ru Второй сайт: media-sfera.com Есть блок-схема страницы (где какие элементы находятся), главная и внутренние различаются незначительно, есть краткое ...