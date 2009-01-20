Нужен интернет магазин

$100
Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок415 просмотров
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Нужен сайт интернет -магазина , ничего высоко-бюджетного , желательно на базе бесплатных CMS можно на joomla.

В качестве примера и тематики згодится вот это http://www.videomag.zp.ua/index.php , но с дизайном поновее.Жду предложений.

15 лет назад
JEKAn811
Евгений 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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