Установить и настроить форум Kareha 3.1.3

Нужен качественный файловый хостинг с оригинальным дизайном, удобным поиском, отличной системой управления + управление рекламой + управлением получением средств от пользователей . Аналог например, http://depositfiles.com или http://fileshare.in.ua/ Так же нужен сайт "спутник", аналог http://megalife.com.ua. Жду в течение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим также шаблон и программирование.
Оплата по Western Union.
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