Сайт социологического анкетирования

Все подробности в ТЗ. Обязательные требования: Написание на php! asp.net не предлагать 1. База mysql 2. Быстрота работы 3. Высокая степень защиты 4. Низкие требования к хостингу
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Создать сайт социологического опроса. Обработка полученых даных.
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