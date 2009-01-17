Разработка сайта на CMS ModX

Необходимо создать аналог www.i.ua, только портал будет ориентирован на узкий сегмент с особым контентом (подробности - реальному исполнителю). Посещаемость через год ожидается порядка 20 000 в сутки. Почта + файловый хостинг объемом порядка 10 терабайт. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я уже объявлял подобный конкурс, но человек выигравший его попросту исчез. Поэтому снова открываю проект.
Требуется проделать следующие работы:
1. Разработать дизайн. Надо добится некоего сходства по цветам и элементам дизайна с одним известным сайтом. Речь идет не копировании, а о некой общей идее, подсознательном дежа вю.
2. Натянуть дизайн на движок ModX.
3. Так как для полноценного использования данный движок требует знания php, то помочь с включением определенных фишек.
Данная работа должна быть выполнена в течении 7-10 дней.
Прилагаю требования к сайту.
P.S. Повторюсь что использование ModX это принципиальное решение. Другие движки не обсуждаются. От исполнителя обязательно знание данного движка.
Так же обязательно наличие скайпа или других VoiP систем, так как никакая переписка не заменит общения.
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