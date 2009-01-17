Создать сайт конкурса web 2.0 с голосованиями

Нужно создать сайт-конкурс с голосованиями. Стандартный набор web 2.0 (фото, видео, комментарии, блоги, профили, рейтинг). Сразу хочу сказать что нужен эконом-вариант (учитываю не простую ситуацию с кризисом).

Поэтому можно сделать на основе готовой CMS, с наиболее подходящими модулями. Единственное нужно написать скрипт голосований с разными параметрами, чтобы можно было объективно проголосовать за объект.

По структуре примерно чтото похожее на - photosite.ua, то есть должна быть красивая фотогалерея.

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Принцип работы - на главной стр. выводится блок рейтинг фотографий участников со срелочкой (вверх, вниз) чтобы была видна динамика перемещения в рейтинге. Ниже есть блоки - Новые участники, Последние комментарии, Обсуждения на форуме.

Сайт с типовым набором для создания сообщества (например подходит Drupal) или чтото подобное.