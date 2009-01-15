Создать сайт про Панаму

Нужно сделать он-лайн проект(сайт), на основе www.newlifepanama.ru и www.parpanama.com /

Задача: показать, что Панама - это рай на Земле. Выслушаем Все Ваши предложения по вопросу:

как можно привлечь аудиторию к Панаме.

требования проекта: осветить все приимущества Панамы, информацию можно взять тут newlifepanama.ru,

осветить объекты недвижимости, информацию можно взять тут www.parpanama.com

Фотографии и текстовые описания все можно найти на сайте.

Пишите, предлагайте идею по сайту. Спасибо.