Требуется создание сетки из 40 сайтов

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок355 просмотров
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Требуется веб мастер для создания сетки из 40 типовых сайтов на

немецком языке.

каждый сайт примерно 10-20 страниц.

желательно что бы был один движок у всех сайтов.

контент мы предостовляем дизайн возможно но хотелось бы узнать цену с

дизайном и без.

дизайн однотипный, разные шапки и цвета.

домэйны и хостинг предостовляем.

желательно использовать typo3.

в ответе прошу указать время которое вам нужно для построения сайта.

по вопросам можно писать на mail [email protected] илу лучше стучать

в аську 462951377.

15 лет назад
matisik
Марк 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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