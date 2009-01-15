Создание сайта под ключ аналог http://www.spbpizza.ru Требования: 1. Запоминающийся простой логотип (проработка названия) 2. Оригинальные рекламные акции 3. Он-лайн заказ продукции 4. Счётчик клиентов с возможностью прем 5. Адаптация сайта под запросы поисковых систем Предложения, портфолио, цены отправляйте на [email protected] ICQ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка регионального туристического портала. Пример www.tyr74.ru
Что необходимо-дизайн, вёрстка, установка на кмс, есть платная лицензия хост кмс, либо на любую другую, включая самописные.
Структуру можно взять с подобных порталов
Крайне необходима возможно добавлять туры самими турфирмами, в будущен- на платной основе, места под директ и баннерную рекламу.
tyr74.ru близок к идеальному варианту того что нужно.
бюджет можно поднять.
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