Разработка регионального туристического портала

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт36 заявок391 просмотр
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Нужна разработка регионального туристического портала. Пример www.tyr74.ru

Что необходимо-дизайн, вёрстка, установка на кмс, есть платная лицензия хост кмс, либо на любую другую, включая самописные.

Структуру можно взять с подобных порталов

Крайне необходима возможно добавлять туры самими турфирмами, в будущен- на платной основе, места под директ и баннерную рекламу.

tyr74.ru близок к идеальному варианту того что нужно.

бюджет можно поднять.

15 лет назад
sb1982
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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