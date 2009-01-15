Сайт вопросов и ответов

Создание сайта под ключ аналог http://www.spbpizza.ru Требования: 1. Запоминающийся простой логотип (проработка названия) 2. Оригинальные рекламные акции 3. Он-лайн заказ продукции 4. Счётчик клиентов с возможностью прем 5. Адаптация сайта под запросы поисковых систем Предложения, портфолио, цены отправляйте на [email protected] ICQ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка на php или бесплатные движки. Может возможно на Drupal, DLE, habr-подобном, но тут желательно показать наиболее похожий пример в портфолио.
Функционал:
Множественные вложенные категории
В конечной категории вопросы и ответы публикуемые пользователями.
Пользователь может опубликовать "вопрос" или сразу "вопрос и ответ"
К каждому вопросу множественные одноуровневые ответы.
К каждому вопросу или ответу комментарии
2 раздела вопросов Неотвеченные и Отвеченные
Возможно задавать вопрос, отвечать и комментировать незарегиным пользователям, при этом защита от спама каптчей. (подумаю еще про незарегенных, может и не будет)
У каждого вопроса и ответа рейтинг, возможность его увеличения и уменьшения + – для зарегенных пользователей
У вопроса и ответа возможно добавления множественных фото с описанием, фото качественно уменьшаются до нужных размеров + еще привьюшка. Надо чтобы ресайз не грузил сайт ну и соответственно проверка что, закачивается фото и ограничение размера.
Теги у каждого вопроса и ответа. (автотеги обсуждаются)
У каждого вопроса, ответа и коммента, кнопка "сообщить о спаме"
На основе рейтинга вопросов и ответов формируется общий рейтинг пользователя
Проверка всех данных из формы добавления, обработка перед помещением в базу.
При перемещении по категориям под списком категорий, список вопросов в этих вложенных категориях.
Топ вопросов, ответов, пользователей.
Облако тегов
Пользователи:
Регистрация, авторизация, профайл с уменьшенной фоткой, удаление акаунта, восстановление пароля на мыло
Личный кабинет – список вопросов, ответов и комментов пользователя с возможностью редактирования и удаления.
Публичный профайл – фотка, инфа пользователя, список вопросов, ответов, комментов, рейтинг
Личные сообщения между пользователями, входящие и исходящие (может и не надо, подумаю)
Админка:
Редактирование и удаление вопросов, ответов, комментов и пользователей.
таблица где записи о спаме, с возможностью удаления спамого поста.
Создание дерева категорий с удалением и редактированием, перенос вопросов из категории в категорию.
Вот вроде все описал, думаю это позволит быстрее понять проект и оценить свои возможности.
Хотелось бы наличие грамотных наработок, что упростит создание проекта, наличие в портфолио похожих на проект сайтов + посмотреть на код.
Вообще ищу хорошего разработчика. При успешной реализации проекта возможно дальнейшее сотрудничество, у меня еще есть несколько идей.
Жду ваших предложений.
Пишите предложения здесь.
ВАЖНО! Пожалуйста, пишите будете использовать свои разработки или бесплатный движок, цену, срок разработки, пару примеров сайтов в данной тематике.
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