Сайт вопросов и ответов

Разработка на php или бесплатные движки. Может возможно на Drupal, DLE, habr-подобном, но тут желательно показать наиболее похожий пример в портфолио.

Функционал:

Множественные вложенные категории

В конечной категории вопросы и ответы публикуемые пользователями.

Пользователь может опубликовать "вопрос" или сразу "вопрос и ответ"

К каждому вопросу множественные одноуровневые ответы.

К каждому вопросу или ответу комментарии

2 раздела вопросов Неотвеченные и Отвеченные

Возможно задавать вопрос, отвечать и комментировать незарегиным пользователям, при этом защита от спама каптчей. (подумаю еще про незарегенных, может и не будет)

У каждого вопроса и ответа рейтинг, возможность его увеличения и уменьшения + – для зарегенных пользователей

У вопроса и ответа возможно добавления множественных фото с описанием, фото качественно уменьшаются до нужных размеров + еще привьюшка. Надо чтобы ресайз не грузил сайт ну и соответственно проверка что, закачивается фото и ограничение размера.

Теги у каждого вопроса и ответа. (автотеги обсуждаются)

У каждого вопроса, ответа и коммента, кнопка "сообщить о спаме"

На основе рейтинга вопросов и ответов формируется общий рейтинг пользователя

Проверка всех данных из формы добавления, обработка перед помещением в базу.

При перемещении по категориям под списком категорий, список вопросов в этих вложенных категориях.

Топ вопросов, ответов, пользователей.

Облако тегов

Пользователи:

Регистрация, авторизация, профайл с уменьшенной фоткой, удаление акаунта, восстановление пароля на мыло

Личный кабинет – список вопросов, ответов и комментов пользователя с возможностью редактирования и удаления.

Публичный профайл – фотка, инфа пользователя, список вопросов, ответов, комментов, рейтинг

Личные сообщения между пользователями, входящие и исходящие (может и не надо, подумаю)

Админка:

Редактирование и удаление вопросов, ответов, комментов и пользователей.

таблица где записи о спаме, с возможностью удаления спамого поста.

Создание дерева категорий с удалением и редактированием, перенос вопросов из категории в категорию.

Вот вроде все описал, думаю это позволит быстрее понять проект и оценить свои возможности.

Хотелось бы наличие грамотных наработок, что упростит создание проекта, наличие в портфолио похожих на проект сайтов + посмотреть на код.

Вообще ищу хорошего разработчика. При успешной реализации проекта возможно дальнейшее сотрудничество, у меня еще есть несколько идей.

Жду ваших предложений.

Пишите предложения здесь.

ВАЖНО! Пожалуйста, пишите будете использовать свои разработки или бесплатный движок, цену, срок разработки, пару примеров сайтов в данной тематике.