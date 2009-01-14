Нужен клон newcars.ua. Необходима расширенная система управления содержанием и возможностью контроля за рекламой и за размещение предложений автосалонов, банков, страховых. + оригинальный дизайн. Прошу предлагать конкретные сроки и суммы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт визитка тематика такси вся инфа на основной и двух-трёх дополнительных страницах ,без заморочек + регистрация ручками ,размещение,нормальный дизайн.
Исполнитель только Москва и М.О.наличие опыта!!!!! строго.
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