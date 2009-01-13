Создать 10 мини сайтов (сателлитов)

Нужен клон newcars.ua. Необходима расширенная система управления содержанием и возможностью контроля за рекламой и за размещение предложений автосалонов, банков, страховых. + оригинальный дизайн. Прошу предлагать конкретные сроки и суммы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Требуется создание 10 сайтов сателлитов.
Тематика - любая.
Основное требование - уникальный (переделанный из шаблона дизайн) движок - ваши предложения, в идеале на html
Объем сайта 20 вторых страниц, 100 третьих.
Наполнения контентом не требуется!! Тоесть наполним мы сами.
Жду адекватной цены и ссылку на примерный вид сайта (тоесть что примерно я получу за эту цену).
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