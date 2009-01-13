Создать 10 мини сайтов (сателлитов)

Добрый вечер! Хотим заказать простой интернет-аукцион, планируется 40 товаров в наличии на аукционе постоянно. Подскажите, сколько может стоить такой аукцион и кто мог бы сделать. И какие модули он должен включать. Есть ли на аукционе ...