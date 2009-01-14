Нужно из сайта сделать CD

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок295 просмотров
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Есть несколько сайтов. Сайты МОИ. Надо помочь + научить меня сделать из них CD с чуть подправленным интерфейсом. Соответственно первый CD делаем вместе, потом (их всего 5) при возникновении вопросов консультируете меня, если нужно что-то исправить, исправляете. Бюджет 3000 в рублях стоял естественно.

15 лет назад
gramalb
Россия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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