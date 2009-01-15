Автообменник

Создание сайта под ключ аналог http://www.spbpizza.ru Требования: 1. Запоминающийся простой логотип (проработка названия) 2. Оригинальные рекламные акции 3. Он-лайн заказ продукции 4. Счётчик клиентов с возможностью прем 5. Адаптация сайта под запросы поисковых систем Предложения, портфолио, цены отправляйте на [email protected] ICQ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка автообменника работающего с
-Webmoney
-Yandex
-MoneyMail
-RBCMoney
а так же имеющего следующие модули
Ввод/вывод webmoney
CMS
Тикет систему
Партнерскую программу
Личный кабинет с внутренним счетом
Ротатор банеров(для рекламы своих спецпредложений)
Магазин пинкодов
Оплата онлайн игр(через XML интерфейсы)
Марчант по аналогии с робокассой
Возможность расширения системы добавление модулей
Основной упор на безопасность и юзабилити.
Просьба оставлять предложения только тем кто имеет опыт работы с платежными системами
В асю и приват не стучитесь, если Ваше предложение заинтересует я сам свяжусь с Вами и покажу более подробное тз.
Просьба не писать предложения без цены, примерный объем работы виден даже из вышеперечисленого списка, пишите ориентировочную цену, окончательную обсудим после того как посомтрите тз.
После написания проекта возможна постоянная удаленная работа с окладом за поддержку и расширение функционала.
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