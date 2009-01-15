Автообменник

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок1220 просмотров
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Требуется разработка автообменника работающего с

-Webmoney

-Yandex

-MoneyMail

-RBCMoney

а так же имеющего следующие модули

Ввод/вывод webmoney

CMS

Тикет систему

Партнерскую программу

Личный кабинет с внутренним счетом

Ротатор банеров(для рекламы своих спецпредложений)

Магазин пинкодов

Оплата онлайн игр(через XML интерфейсы)

Марчант по аналогии с робокассой

Возможность расширения системы добавление модулей

Основной упор на безопасность и юзабилити.

Просьба оставлять предложения только тем кто имеет опыт работы с платежными системами

В асю и приват не стучитесь, если Ваше предложение заинтересует я сам свяжусь с Вами и покажу более подробное тз.

Просьба не писать предложения без цены, примерный объем работы виден даже из вышеперечисленого списка, пишите ориентировочную цену, окончательную обсудим после того как посомтрите тз.

После написания проекта возможна постоянная удаленная работа с окладом за поддержку и расширение функционала.

15 лет назад
alex63
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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