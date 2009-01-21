Сайт-представительство крупной компании

Есть несколько сайтов. Сайты МОИ. Надо помочь + научить меня сделать из них CD с чуть подправленным интерфейсом. Соответственно первый CD делаем вместе, потом (их всего 5) при возникновении вопросов консультируете меня, если нужно что-то ...