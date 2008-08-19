Maninweb

Игорь Maninweb

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Студия дизайна «Мэнинвеб»

Студия «Мэнинвеб» занимается web-проектами с 2000 года. Изготовление сайтов под конкретные требования, динамические сайты, уникальная система администрирования с возможностью добавления модулей "под заказчика".

Отзывы заказчиков
alex1235
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$900
10 баллов
15 лет назад
Сайт-представительство крупной компании
Честно говоря, регистрируясь на бирже не ожидал такого профессионального подхода - за 1 команда Игоря подготовила дизайн, со мной все согласовали. После этого была разработана программная часть. Доволен как слон!! Спасибо! :)
Отличная постановка задачи, удобно было работать.
Ответный отзыв
TurboFreak
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$650
9 баллов
15 лет назад
Создание магазина литых дисков
Хорошая быстрая работа. Все сроки были выдержаны.Ответственный.Гибкая оплата. Главное заранее точно и детально оговорить всё что от него требуется и всё будет ОК.
Внятная постановка задачи, очень быстрая и полноценная оплата. С удовольствием работал над проектом.
Ответный отзыв
yanisdesign
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Срочно — верстка, разработка, системы управления.
Всё на высшем уровне. Быстро, то что требовалось. Приемлимая стоимость работы и приятное общение. Спасибо, буду обращаться :-)
Четкая постановка задачи, предоплата, своевременная оплата. С удовольствием отработал
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $1000
от 5 дней
нет рейтинга