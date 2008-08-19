Студия дизайна «Мэнинвеб»
Студия «Мэнинвеб» занимается web-проектами с 2000 года. Изготовление сайтов под конкретные требования, динамические сайты, уникальная система администрирования с возможностью добавления модулей "под заказчика".
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Отзывы заказчиков
$900
10 баллов
15 лет назад
Честно говоря, регистрируясь на бирже не ожидал такого профессионального подхода - за 1 команда Игоря подготовила дизайн, со мной все согласовали. После этого была разработана программная часть. Доволен как слон!! Спасибо! :)
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи, удобно было работать.
$650
9 баллов
15 лет назад
Хорошая быстрая работа. Все сроки были выдержаны.Ответственный.Гибкая оплата. Главное заранее точно и детально оговорить всё что от него требуется и всё будет ОК.
Ответный отзыв
Внятная постановка задачи, очень быстрая и полноценная оплата. С удовольствием работал над проектом.
$10
10 баллов
15 лет назад
Всё на высшем уровне. Быстро, то что требовалось. Приемлимая стоимость работы и приятное общение. Спасибо, буду обращаться :-)
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, предоплата, своевременная оплата. С удовольствием отработал
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $1000
от 5 дней
нет рейтинга