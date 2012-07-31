Стенд

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок216 просмотров

Необходим специалист по разработке выставочных стендов.

Пожалуйста показывайте портфолио и указывайте примерные цены, отобранным кандидатам отправлю образец того, что нужно сделать.

13 лет назад
Maninweb
Игорь 
43 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rusman_118
Руслан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Адекватно и качественно. Спасибо
Игорь отличный заказчик. Сотрудничеством доволен на 100% Оплата в срок и полном объёме! Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

rusman_118
Руслан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
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