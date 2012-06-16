Доброго времени суток. Ищу интузиаста ХУДОЖНИКА в команду, для рисования мобильной онлайн игры для платформ на ОС Android, iOS, WP7–8, Bada. Требуется только граффика и арты к игре. Проект безумно простой,нужно ...
3D-модель детали
Необходимо смоделировать деталь, которая "появляется" из чертежа. Наподобие как здесь, только под углом http://prolab.k-r-w.ru/images/ark.png
или как здесь но с чертежом этой конструкции на бэкграунде http://4.bp.blogspot.com/_pCKOGqqVJQc/S8cH2na4RmI/AAAAAAAAA84/RJb58ECYRg4/s1600/Piston_Engine_img01.jpg
Заявки фрилансеров
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