Ищу программиста-дизайнера, способного сделать 2D или 3D визуализацию он-лайн игры (футбол). Глубокое знание HTML5 или FLASH. Работа с сокетами.
Требуется сделать 3D на основании 2D файла
Мне необходимо чтоб прикрепленная картинка JPG (2D) была немного выпуклая (3D), т.е. картинка будет иметь размер 100 см в высоту, и ей необходимо создать глубину примерно 10 см. Большая детализация не нужна, например там где укроп можно сделать просто выпуклость без мелких деталей. Мне нужен файл в формате STL без текстур. Этот файл я буду гравировать на 3D станке c ЧПУ, на фото 2 изображен примерный процесс гравировки.
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