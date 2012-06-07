Требуется сделать 3D на основании 2D файла

Мне необходимо чтоб прикрепленная картинка JPG (2D) была немного выпуклая (3D), т.е. картинка будет иметь размер 100 см в высоту, и ей необходимо создать глубину примерно 10 см. Большая детализация не нужна, например там где укроп можно сделать просто выпуклость без мелких деталей. Мне нужен файл в формате STL без текстур. Этот файл я буду гравировать на 3D станке c ЧПУ, на фото 2 изображен примерный процесс гравировки.