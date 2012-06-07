Немного 3D

Нужно сделать очки в в 3D (на выходе в формате DAE) : http://www.imitation-oakleysunglassesmall.com/image/cache/data/carrera/12609-2000x2000.jpg От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), Укажите пожалуйста ...