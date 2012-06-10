Нарисовать коробку 3D

$10
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок235 просмотров

Есть сайт, нужно нарисовать коробку 3D с выдержкой общего стиля страницы. Коробка будит символизировать некий пакет со ставками(bids) разным количеством. Формат PSD, с возможностью редактировать каждый слой.

На передней и боковой стенке значок символизирующий аукцион(или ставки, кредиты), надпись Credits и количество - 50

Шаблон первой страницы сайта предоставлю человеку, который будит выполнять работу

Пару картинок подобного того, что я хочу во вложении

13 лет назад
rwety2008
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

taurusus
Роман 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Исполнитель все сделал качественно, предоставил несколько вариантов из которых я выбрал то что мне нужно
Все доходчиво объясняет.Оплата произведена быстро.Жду новой работы!

Заявки фрилансеров

taurusus
Роман 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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