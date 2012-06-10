Есть сайт, нужно нарисовать коробку 3D с выдержкой общего стиля страницы. Коробка будит символизировать некий пакет со ставками(bids) разным количеством. Формат PSD, с возможностью редактировать каждый слой.

На передней и боковой стенке значок символизирующий аукцион(или ставки, кредиты), надпись Credits и количество - 50

Шаблон первой страницы сайта предоставлю человеку, который будит выполнять работу

Пару картинок подобного того, что я хочу во вложении