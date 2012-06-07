Нам бы хотелось усовершенствовать существующий объёмный рисунок дополнениями, которые произошли, а также нанести схематично близлежайшие улицы, чтобы рисунок не висел в воздухе. Если есть такая возможность, а если нет, то нужно создать новый подобный рисунок ...