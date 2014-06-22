Отрисовать подшипник в 3д

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен13 заявок291 просмотр

Срочно нужно отрисовать подшипник такой как на рисунке, не обязательно 100% сходство

http://gong.com.ua/explorer_srb_ru.jpg

13 лет назад
terlalex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

taurusus
Роман 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работать было приятно.Оплата произведена быстро.Жду новой работы!

Заявки фрилансеров

taurusus
Роман 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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