Нужно сделать очки в в 3D (на выходе в формате DAE) : http://www.imitation-oakleysunglassesmall.com/image/cache/data/carrera/12609-2000x2000.jpg От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), Укажите пожалуйста ...
Отрисовать подшипник в 3д
Срочно нужно отрисовать подшипник такой как на рисунке, не обязательно 100% сходство
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